دور المرأة العاملة فى المجتمع المدنى ندوة بـ«القابضة للمطارات»

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشركة ميناء القاهرة الجوى ندوة ويوم صحى بعنوان "دور المرأة العاملة فى المجتمع المدنى"، بمركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوى بحضور كبير من سيدات الشركة القابضة والشركات التابعة ولفيف من قيادات المجتمع المدنى وتحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات.





وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن الندوة وغيرها من الأنشطة المخصصة للمرأة تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 والتى تتبناها وزارة الطيران المدنى وتحرص على تطبيقها ودعم المرأة المصرية على كل الأصعدة.



بدأت الندوة بمحاضرة للنائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب عن دور المرأة فى ترشيد الاستهلاك تناولت المحاضرة المرأة ودورها النقابى والمجتمعى وكيفية الموازنة بين المنزل والعمل.

وأشارت إلى أن المرأة كانت قادرة على المساهمة بالتغيير المجتمعى بشكل كبير بالإضافة الى تنوع أدورها فى المجتمع فهى الأم والزوجة والأخت والجدة وزميلة العمل وأضافت أن على المرأة أن تقوم بدورها فى ترشيد الإستهلاك فى ظل تلك الظروف من خلال تغيير ثقافة الاستهلاك فى المنزل وإعادة استخدام الموارد.



كما حاضرت فى الندوة الدكتورة منال العبسى رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر عن تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها فى مجالات العمل المختلفة والاستفادة من إمكانيات المرأة شددت العبسى على أهمية دمج المرأة فى الاقتصادات العالمية من خلال تحسين وضعها والمساعدة فى التنمية الشمالة فطبقا لدراسات أن مشاركة المرأة فى العمل تؤدى لزيادة إجمالى الإنتاج المحلى بنسبة 34%.

وأشادت العبسى بإهتمام الدولة بتولى المرأة مناصب قيادية حتى فى القضاء مؤكدة على قدرة المرأة بالمساهمة بشكل فعال فى ترسيخ القيم أسريا لبناء مجتمع قوى متين البنيان.

ثم تناول الدكتور بيتر صفوت فهمى والدكتورة ولاء القبيصى كيفية محافظة المرأة العاملة على الصحة العامة للأسرة والاطعمة المناسبة لمرضى السكر والضغط وكيفية محاربة الضغط العصبى والارهاق وتنظيم النوم من أجل العيش حياة أفضل.

ناقشت الشيف عظيمة حمدى مع الحضور كيفية رفع وعى المرأة العاملة فى تحقيق الاستقرار الأسرى وكيفية إدارة الوقت بين اسرتها وذلك فى اطار مبادرة "لحد عندك" لنشر الوعى التغذوى لمؤسستها د.مروة صبحى بهدف نشر الغذاء الصحى واسلوب الحياة السليمة، واختتمت الندوة بفعاليات صحية من قياس الوزن والسكر للحضور وقياس نسبة الفيتامينات والدهون بالجسم واعطاء النصائح الطبية للمهتمين وتوزيع هدايا على الحضور.