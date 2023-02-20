- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصلاة رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وممثلو مختلف الكنائس.
وفى كلمته، تحدث غبطة الكاردينال عن زيارته لمصر، مؤكدا أن الشعب المصرى، يتميز بالحث الدينى كما أنه يتميز باحترام الحياة، والطبيعة الإنسانية.
وأعرب رئيس أساقفة جنوفا الفخرى عن سعادته بزيارة شعب الإسكندرية، مشجعا إياهم، حتى يكونوا علامة حية لوجود الله فى وسط الصعوبات، التى تواجه الحياة.
واحتفلت كاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية أيضا، بوصول رفات القديس شربل، لتظل مزارا، يتبارك منه جميع المؤمنون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أساقفة جنوفا بإيطاليا يترأس القداس بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.