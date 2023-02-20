رئيس أساقفة جنوفا بإيطاليا يترأس القداس بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصلاة رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وممثلو مختلف الكنائس.

وفى كلمته، تحدث غبطة الكاردينال عن زيارته لمصر، مؤكدا أن الشعب المصرى، يتميز بالحث الدينى كما أنه يتميز باحترام الحياة، والطبيعة الإنسانية.

وأعرب رئيس أساقفة جنوفا الفخرى عن سعادته بزيارة شعب الإسكندرية، مشجعا إياهم، حتى يكونوا علامة حية لوجود الله فى وسط الصعوبات، التى تواجه الحياة.

واحتفلت كاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية أيضا، بوصول رفات القديس شربل، لتظل مزارا، يتبارك منه جميع المؤمنون.