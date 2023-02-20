ورق تاني.. العشرة جنيه الجديدة 2023

يبحث الكثير حول العشرة جنيه الجديدة 2023 الورقية, بعد تجربة صدور العشرة جنيه الجديدة البلاستيك, والتي تم صدورها إبان عيد الاضحى الماضي عام 2022, حتي تم تغيير السيد محافظ البنك المركزي ليتولي الحقيبة حسن عبدالله المحافظ الجديد للبنك المركزي, وعبر دوت الخليج نعرض لكم شكل العشره جنيه الجديده 2023.

العشرة جنيه الجديدة

بعد صدور العملة الجديدة المصرية فئة عشرة جنيه, وسعي البنك المركزي المصري الي إصدار باقي الفئات من البلاستيك, والذي يعيش أكثر من 3 أضعاف العملة الورقية, أعاد البنك المركزى اصدار عملة العشرة جنيهات الجديدة الورق التي كانت متداولة قبل عملة البلاستك 2022.

شكل العشره جنيه الجديده

العملة الجديدة للعشرة جنيه عملة ورقية كانت متداولة قبل صدور البلاستيك, والتي اثبتت الغاعلية والقبول بين أطياف الشعب المصري, علي الرغم من التكلفة الكبيرة لها فى الطباعة علي البنك.

وتعود العملة الورقية الجديده للمحافظ حسن عبدالله, والذي أعاد طباعة العملة المصرية القديمة مرة اخري ولا قت القبول والاستحسان بين الناس, ونعرض لكم عبر دوت الخليج الشكل الجديد لل 10 جنيه المصرية.