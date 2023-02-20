«التضامن» توقع عقود شراكات لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر

جدة - نرمين السيد - وقع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى وممثلى المؤسسات الأهلية الشريكة عقود شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى قطاعى التشغيل الذاتى والتشغيل لدى الغير لتوفير 50 ألف فرصة عمل ومشاريع متناهية الصغر.





جاء حضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

وفى إطار استكمال توفير 50 ألف فرصة عمل، تم توقيع 10 عقود شراكة جديدة مع 10 جمعيات أهلية جديدة بقيمة 36.5 مليون جنيه بهدف توفير 5000 فرصة عمل جديدة، منها 4353 فرصة عمل فى قطاع التشغيل الذاتى و570 فرصة توظيف لدى الغير، وتمثل هذه التعاقدات المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لمستفيدى "تكافل وكرامة" فى محافظات "الشرقية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر" بتكلفة إجمالية تصل إلى 36.5 مليون جنيه مصرى، وذلك كدفعة مرحلية ثانية فى هذه المحافظات، وهذه الجمعيات هى "جمعية الفجر لرعاية ذوى الإعاقة بقرية دوينة، ومؤسسة تمكين بالشرقية وتكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة، وجمعية معا للتنمية، مؤسسة القيادات المصرية، جمعية نهضة المراة المصرية، والهيئة القبطية الأنجيلية، وهيئة أنقاذ الطفولة، جمعية مفتاح الحياة بأرمنت، وجمعية التيسير للرعاية الاجتماعية".



ووجه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع المدنى الشكر لمسؤولى الجمعيات الأهلية والتى بلغ عددها 190 جمعية وتقدمت بـ304 مقترحات تمت مراجعتها من فريق فرصة والذين أبدوا سعادة بالمشاركة فى برنامج فرصة وتوقيع 10 بروتوكولات تعاون مع الجهات المقبولة فى المرحلة الثانية لتنفيذ الأنشطة سواء بتوفير أدوات الانتاج من خلال نقل الأصول وتأسيس وحدات انتاجية جماعية أو لتنفيذ أنشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف ليستهدف 5000 أسرة فى المحافظات المذكورة بميزانية تبلغ 36.5 مليون جنيه.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة بأنه فى إطار تعزيز أنشطة التمكين الاقتصادى التى ينفذها برنامج فرصة التابع للوزارة بهدف توفير فرص دخل بديل لمنتفعى مظلة "تكافل وكرامة" لتمثل طوق نجاة وفرصة ثانية وباب أمل لكل الفئات المهمشة والتى لم تستطع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة الاقتصادية وعدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم الذى يتوافق مع ظروفها وظروف أسرها.



وأضاف أن عقود الشراكات التى تم توقيعها مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محور أساسى فى جهودها وهو إحداث التنمية المستدامة لصالح الفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل فى قطاعى التشغيل الذاتى والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك فرص عمل والتوظيف لدى الغير فى مختلف قرى ومراكز المحافظات المستهدفة وهى أنشطة تسمح بإحداث تنمية اقتصادية محلية وتوفير فرص العمل التى تسمح ببقاء الأفراد فى هذه القرى وتنميتها وعدم هجرتهم للقرى وفى ذات الوقت تركز الجهود على تحويل القرى إلى قرى منتجة مرة آخرى.



وأشار الشبراوى إلى أنه قد سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقى مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالا حوالى 45 مليون دولار بقرض تمويل من البنك الدولى، وذلك بهدف التمكين الأقتصادى للأسر الأكثر إحتياجا من مستفيدى "تكافل وكرامة"، وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الإتكالية إلى الإنتاجية وبدء حياة كريمة خارج إطار الدعم النقدى المشروط، وأن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة استغرقت فترة طويلة للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيرا إلى أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد على جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.



ويعد برنامج فرصة ذراع التمكين الأقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة اقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدنى والمنظمات المختلفة الدولية والتابعة للأمم المتحدة بمصر.