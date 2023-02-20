وزير الصحة يستقبل سفير الصين لبحث تعزيز التعاون بالمشروعات المشتركة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوجه وزير الصحة والسكان، بالشكر لدولة الصين، تقديرا لجهودها فى دعم القطاع الصحى المصرى، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بملف بالتعاون مع الجانب الصينى، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون فى مجال الأبحاث والتطوير والابتكار بمضادات الفيروسات، واللقاحات والأمصال.



وأعرب وزير الصحة والسكان، عن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من تجهيز معامل السلامة الحيوية، مؤكدا أهميته فى تيسير التعامل مع أى جوائح مستقبلية، مؤكدا أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية بمجال الصناعات الطبية، الأمر الذى يساهم فى الارتقاء بالقطاع الصحى المصرى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مع سفير دولة الصين، معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها بين الجانبين، وعلى رأسها تجهيز وإنشاء معملا للبحوث العلمية للأمان الحيوى بمستوى BSL-3 كما بحث الجانبين التعاون فى زيادة خطوط إنتاج القاحات والأمصال، مؤكدا أن مصر تمتلك كوادر بشرية ذات مهارة تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتصنيع وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاء تناول بحث التعاون فى إنشاء وتجهيز 9 وحدات رعاية صحية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى التعاون فى تجهيز المنشآت الطبية بأحدث الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية وقسطرة القلب، مؤكدا أن هذا التعاون سينعكس على تطور ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، توجه السفير الصينى، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجهوده المبذولة فى الارتقاء بكل مجالات الرعاية الصحية، واسهاماته الكبيرة فى توفير كل سبل الرعاية الصحية للطلاب الصينيين الوافدين للدراسة بمصر، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، كما ثمن جهود الدكتور خالد عبدالغفار، فى تطوير القطاع الصحى، ودوره فى تنفيذ الحملات الصحية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الدولتين تعتبر نموذجا مثاليا وفريدا للتعاون الدولى.



يذكر أن معمل البحوث العلمية للأمان الحيوى بمستوى "BSL-3"، يجرى إنشاءه على مساحة 5860 متر مربع، بطاقة إنتاجية متوقعة 200 مليون جرعة لقاح، وبتكلفته 735 مليون جنيه، ويضم مناطق إنتاجية لـ(زرع الخلايا، استنبات الفيروسات، التحضير، الرقابة على الإنتاج والجودة، التنقية، المحاليل)، حيث سيكون بمثابة مركزا عربيا وإقليميا متخصصا فى مجال البحوث العلمية، بما يؤهله ليصبح قبلة الدول العربية والإفريقية، للتشارك فى مجالات الأبحاث العلمية.

حضر اللقاء محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائى، والدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة سوزان زناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان، وعدد من أعضاء الوفد المرافق للسفير الصينى.