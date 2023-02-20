وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الأوزباكستاني لبحث آليات تعزيز ودعم التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 11:29 صباحاً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. إبراهيم عبدرحمانوف وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان، والوفد المُرافق له؛ لبحث آليات تعزيز ودعم التعاون بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على عُمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوزباكستان، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها ودعم جهود التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار الزيارة الأولى التي يقوم بها السيد شوكت ميرضيائيف رئيس دولة أوزباكستان لمصر، برفقة وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أنه تم بحث آليات أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة فرص استضافة الطلاب الأوزباكستانيين بالجامعات المصرية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للطلاب الدارسين في مصر، للحصول على تجربة تعليمية مُتميزة.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية والأوزباكية من خلال تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات حول أحدث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية وطرق التدريس، فضلًا عن التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

ومن جانبه، وجه وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومُساندتها، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات العلمية والبحثية، مشيدًا بتعدد المسارات التعليمية في مصر وعراقة الدولة والثقافة المصرية

وأشار الوزير إلى وجود العديد من أفرع الجامعات الدولية بدولة أوزباكستان من مختلف دول العالم، مقترحًا إنشاء فرعًا جديدًا لإحدى الجامعات المصرية بأوزباكستان؛ للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الأساتذة المصريون، مؤكدًا على ترحيب بلاده بالتعاون بين الجامعات المصرية والأوزباكية وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والبحثية؛ لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، د. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، وحضر من جانب الوفد الأوزباكستاني، السيد سعيد باييف مساعد وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان، ود. محمد نجم رئيس الاتحاد العالمي لباحثين القطن.