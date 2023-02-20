443 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع وتطوير مستوى منظومة تحسين البيئة والمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بما يعود بالنفع الاقتصادى والبيئى على المحافظة، رافقهم نائبه محمد موسى، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة واللواء عماد يوسف، السكرتير العام.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى بناء منظومة جديدة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء.

وقال آمنة إن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات، وإن النجاح الحقيقى للمنظومة قائم على إحداث تغيرات حقيقية فى مستوى النظافة يشعر به المواطنين على أرض الواقع.

وأوضح أن منظومة المخلفات الصلبة بالمنوفية تتضمن إنشاء مدفن صحى ومحطة وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة ورفع كميات كبيرة من تراكمات المخلفات فى حوالى 10 مواقع بالمراكز والمدن بالإضافة الى مصنع تدوير مخلفات.

ولفت إلى أن حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنوفية تبلغ حوالى 443 مليون جنيه، بإلاضافة إلى أنه مخطط إنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات فى مراكز ومدن الشهداء ومنوف وأشمون بتكلفة ستبلغ نحو مليار جنيه بما يساهم فى زيادة كفاءة عمليات تدوير المخلفات بالمحافظة بحوالى 1320 طن يوم.

وخلال جولته بالمصنع وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من إنشاء المصنع ودفع الأعمال المتبقية تمهيدا لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة.

وأوضح أنه يجرى إنشاء المصنع وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة وبتكنولوجيا ألمانية، ويضم منطقة استقبال للمخلفات، خط فرز وماكينة تقليب السماد، غرفة تحكم ومراقبة الميزان، خزانات صرف مياه وحريق، ورش لصيانة المعدات، مناطق تخزين، جراج معدات، مبنى الإدارة والعمال، غرفة الأمن، غرفة اللوحات الرئيسية والمولد للمصنع.

وأردف أنه جرى الانتهاء من الهيكل الخرسانى للسور الخارجى للمصنع بنسبة 100%، وجار عمل التشطيبات النهائية بنسبة تنفيذ 60%.

وذكر المحافظ أن المصنع يضم خط إنتاج متكامل وسيعمل على استقبال القمامة والمخلفات لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل تحقيق سبل الاستفادة منها ومن ثم نقل هذه النفايات للمدفن الصحى بالسادات للتخلص الآمن منها.

وخلال تفقدهم للمصنع، أوضح محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2022-2023، بلغت 179 مليونا و18 ألف جنيه لتنفيذ عدة مشروعات متنوعة ومن بينها توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء وتطوير 5 ميادين بمنوف و3 حدائق بشبين الكوم وتلا وبركة السبع، فضلا عن دعم منظومة النظافة بـ 25 معدة جديدة بتكلفة 64 مليون جنيه لتوزيعهم على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى ستساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.