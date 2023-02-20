وزير التعليم العالى يبحث مع أوزباكستان آليات تعزيز التعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور إبراهيم عبدرحمانوف وزير التعليم العالى والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان، والوفد المرافق له، لبحث آليات تعزيز ودعم التعاون بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





وأكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وأوزباكستان، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها ودعم جهود التعاون بين الجانبين، وذلك فى إطار الزيارة الأولى التى يقوم بها السيد شوكت ميرضيائيف رئيس دولة أوزباكستان لمصر، برفقة وفد رفيع المستوى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشار عاشور إلى أنه تم بحث آليات أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصة فرص استضافة الطلاب الأوزباكستانيين بالجامعات المصرية، مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للطلاب الدارسين فى مصر، للحصول على تجربة تعليمية متميزة.



وتناول اللقاء بحث آليات التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات المصرية والأوزباكية من خلال تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات حول أحدث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية وطرق التدريس، فضلا عن التعاون فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ووجه وزير التعليم العالى والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى كل المجالات العلمية والبحثية، مشيدا بتعدد المسارات التعليمية فى مصر وعراقة الدولة والثقافة المصرية.

وأشار الوزير إلى وجود العديد من أفرع الجامعات الدولية بدولة أوزباكستان من مختلف دول العالم، مقترحا إنشاء فرعا جديدا لإحدى الجامعات المصرية بأوزباكستان؛ للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الأساتذة المصريون، مؤكدا على ترحيب بلاده بالتعاون بين الجامعات المصرية والأوزباكية وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والبحثية؛ لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالى، الدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولى، وحضر من جانب الوفد الأوزباكستانى، سعيد باييف مساعد وزير التعليم العالى والعلوم والابتكار لدولة أوزباكستان، والدكتور محمد نجم رئيس الاتحاد العالمى لباحثين القطن.