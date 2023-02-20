”حياة كريمة”وإدماج في سوق العمل..بالصور والأسماء ”القوى العاملة” تعلن تسليم عقود لذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 10:27 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الاثنين عن عقود عمل لذوي همم بمحافظة الجيزة ،وقال البيان أن 20 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في شركة بيانكو جروب للصناعات المتكاملة ،وان هذا يأتي في إطار خارطة طريق وزارة القوى العاملة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم..

وبحسب البيان الصحفي فإن المعينين هم : وهم :فارس عبدالتواب عبدالفتاح ،ومصطفى محمود عبدالتواب،واسلام صالح يحي صالح،ومحمود محمد سيد،وفهمي محمد فهمي،وعلاء حمدي كامل ،واسلام شعبان عويس ،ومحمد عبدالعزيز محمد،ومعوض سعد معوض ،ومحمد سعيد محمد ،وكامل بكار كامل ،ومحمد عيد خليل ،وعبدالله محمد كامل ،ويوسف عطية كامل ،ورمضان سعيد خليل ،ونبيل صابر تادرس ،وعياد إسماعيل علي ،واية عطوة احمد ،وعباس عنتر عباس ،ومحمود صلاح عبدالسلام..

وقال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة محمد طه في تصريحات صحفية أن التعينات الجديدة لذوي الهمم تأتي أيضا تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،وان العقود جرى تسليمها بحضور سيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة،ومدير الموارد البشرية محمد خليفة ،رجب ناجح المستشار القانوني للشركة،وعن المديرية:محمد رمضان مدير ادارة بحوث العمالة،وسيد رشاد مدير مكتب تفتيش الصف، وعبد الحميد احمد مفتش تفتيش الصف،مشيرا إلى أن ذوي الهمم ممن جرى تعينهم سوف يحصلون على رواتب مناسبة،ورعاية اجتماعية وصحية متكاملة..

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في بيان لها امس الأحد عن أن مديرياتها،ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع الخمسة الماضية،قامت بِحصر 42 % من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا،راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات التأمينات الإجتماعية،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 74 ألفاً و254 عامل،وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 32 الفاً و191 عاملا،وأكدت "الوزارة" انه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر،وتعيين باقي الاعداد...