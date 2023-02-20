«عبدالغفار»: المجلس الصحى المصرى يهدف لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن المجلس الصحى المصرىـ يهدف لتحقيق أعلى درجات الأمان للمرضى، فى إطار رؤية «مصر 2030» التى تتضمن أهدافها أن يتمتع كل مواطن مصرى بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحى متكامل.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الصحى المصرى، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، بحضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذى للمجلس، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار الوزير إلى أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع جميع الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الصحى المصرى، لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة فى جميع المجالات الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيما.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان والمجلس الصحى المصرى، إن الوزير شدد على أهمية تمثيل جميع الجهات والهيئات المعنية فى مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى، بما يضمن تطوير الممارسات الصحية، وفقا للرؤى المختلفة فى هذا المجال.

ونوه الوزير بأهمية تشكيل لجان نوعية ومجموعات عمل علمية، لتحقيق المستهدفات من المجلس الصحى المصرى، وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة فى هذا المجال، بما يضمن توسيع آفاق العمل المشترك.

من ناحيته، قال الدكتور لطيف، إن المجلس يستهدف تطوير مستويات التدريبات الطبية والصحية للأطباء والعاملين بمختلف التخصصات الطبية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، والتحقق من تأهيلهم للممارسات الطبية والصحية الآمنة، فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك وفقا للسياسات الصحية والطبية الهامة للدولة.

وأضاف أن المجلس يستهدف تحقيق التكامل والتعاون فى كافة مجالات التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة، فى مختلف التخصصات الطبية، داخل مصر وخارجها، بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للممارسات الصحية الآمنة.

ولفت لطيف إلى أن المجلس الصحى المصرى معنى بوضع الأسس والضوابط لمعايير التدريب والمدربين واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية، وأماكن التدريب المختلفة بمختلف تبعياتها، وتوحيد الجهة المانحة لشهادة البورد المصرى ليصبح هو الجهة المانحة لها.

وأشار إلى أن المجلس معنى بوضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات الخاصة بمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية والبورد المصرى والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية للمجلس، فضلا عن تنظيم العمل ضمن مشروع توحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف الأمراض، ووضع برامج التدريبات للفرق الطبية المختصة، لتأهيلهم وتدريبهم على تلك الأدلة، من خلال لجان علمية ولجان متخصصة.