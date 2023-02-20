بتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل سفينة مساعدات إغاثية إلى سوريا

جدة - نرمين السيد -
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، إن السفينة تعتبر تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفا إلى جانبها فى هذه المحنة الإنسانية الأليمة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السورى الشقيق فى مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.
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