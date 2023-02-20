الداخلية تبدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة غدا

جدة - نرمين السيد - وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج - لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن، وفقا للجدول الزمنى الذى سيعلن لاحقا من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، فإنها تشمل تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02)، وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.. وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.

وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تقبل له طلبات أخرى على أية جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وتقبل الطلبات وفقا للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

ويدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلا، ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقا للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، وهم (مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، الأورام" – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة) كما يشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليا (كوفيد - 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. كما يتضمن الإقرار أيضا بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت خلاف ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاما) ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من ( 45 عاما ) حيث لا يقل عمره عن (18 عاما).

ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023 أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عاما ) فى تاريخ 30 أبريل 2023 وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاما) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة".

وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويكون تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أوالاتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قبل مديرية الأمن، ويعد هذا إقرار بالتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عاما) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة استطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقا لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد سداد قيمته المالية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى -... إلخ ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وبالنسبة للبيانات المطلوبة للتقدم للحج فيكون الاسم كاملا طبقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من 14 رقما، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

وبالنسبة لبيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقا للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

وتقرر تخصص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم "إن وجد" بكل مديرية أمن، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولا على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعا المرافق له.

وفى حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو من ذوى الهمم - على سبيل الاستثناء.. فيشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادرا على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاما) وتطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المرافق من مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية – أو من ينيبه - عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته يتم استبداله بمرافق بديل.