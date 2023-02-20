وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردنى الاستثمار فى المحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، وذلك خلال زيارتها إلى الأردن تلبية لدعوة صاحبة الأميرة عالية بنت الحسين لوضع لبنة التعاون بين البلدين فى مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد سالم مستشار الوزيرة للمحميات.





وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والأردنى فى مجالات سبل الإستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجى من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات.

وأكدت وزيرة البيئة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردنى ومنها المبادرة التى أطلقتها والمتعلقة "بمترابطة المناخ واللآجئين" فى ظل ما يحدث فى العالم حاليا والذى أصبح اللاجئ نتيجة التغيرات المناخية حقيقة واقعية يراها العالم كل يوم، ولم يعد مصطلح للاستخدام العلمى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 11 مبادرة خلال COP27، مشيرة أن هناك مبادرات أخذت زخما وهم مبادرة مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخى حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكى لتمويل خارطة الطريق لـ NbS، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكى سنويا للحفاظ على التنوع البيولوجى، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتى سيكون جزء كبير منها فى استثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض أيضا تجارب البلدين فى مجال إدارة المخلفات حيث أكدت الوزيرة العمل على وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص بتلك المنظومة، وذلك فى إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى العمل البيئى، والذى تعمل عليه الوزارة فى مجال إدارة المخلفات، حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزما أستثمارية للقطاع الخاص فضلا عن تقديم الدولة المصرية لعدد من الحوافز الخضراء للإستثمار فى هذا المجال، وأيضا فى مجال المحميات الطبيعية بإتاحة الفرص لإشراك القطاع الخاص للاستثمار فى أنشطة بيئية داخل المحميات الطبيعية.

وأبدى وزير البيئة الأردنى تطلعه إلى التجربة المصرية فى مجال المحميات، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصرى وعرض التجربة الأردنية فى هذا الشأن، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين، فى ظل علاقة خاصة بين الدولتين والشعبين المصرى والأردنى والتى يمكن البناء عليها والتعاون من خلالها بشكل حقيقى، مشيرا إلى دور مصر الرائد خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27 وكيفية البناء عليه والتعاون خلال مؤتمر COP28 بالإمارات وبحث كيفية الاستفادة من رئاستها للمؤتمر.

كما طالب وزير البيئة الأردنى دعم الجانب المصرى لمبادرة الأردن والمتعلقة "بمترابطة المناخ واللاجئين" والتى أطلقتها الأردن للعرب بهدف مساعدة الدول التى تعانى من تبعات التغير المناخى وفى نفس الوقت لديها موجات تدفق للآجئين أدى إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير بحيث تعطى هذه الدول أولوية فى الدعم الفنى والمالى.

ويتضمن برنامج جدول أعمال الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارة ميدانية لمحمية المأوى للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن للإطلاع على التجربة الخاصة بإنشاء وإدارة هذا النوع من المشاريع، خصوصا وأن محافظة الفيوم بصدد تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم"، حيث يعد المشروع من المشروعات الخضراء ويهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات والنباتات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالإنقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.