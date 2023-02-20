تأكيد مدبولى وجود اهتمام عالمى بالاستثمار فى الطروحات الحكومية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ردود فعل إيجابية على إعلان طرح الشركات الـ32 فى البورصة، مشيرا إلى وجود طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سواء طلبا لتفاصيل أكثر أو إعلان الاهتمام والرغبة فى الاستثمار بالسوق المصرية، والاستفادة من فرصها الواعدة.

وقال د. مدبولى إن الحكومة مستمرة فى متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان فى مؤتمر صحفى طرح الشركات طرحا عاما فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، وتستهدف المضى فى تنفيذ ما تم إعلانه فى هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية، لمتابعة ذلك .

وأكد رئيس الوزراء - خلال اجتماعه أمس، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والمالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى - حرص الحكومة على متابعة خطوات التقدم فى ملف الطروحات، بعد إعلان خطة الدولة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن التحرك فى هذا الإطار يأتى فى ضوء مخرجات وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التى يتم اتخاذها.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة فى عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما اتخذ من إجراءات تحضيرية لطرحها فى البورصة، وكذلك آلية دخول المستثمرين الإستراتيجيين، والنسب التى ستخضع للطرح العام فى تلك الشركات، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على مطالبة مصر بضرورة لجوء أطراف النزاعات فى قارة إفريقيا إلى مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، وحثت على ضرورة العمل على تعديل تشكيل مجلس السلم والأمن، ليكون أكثر تمثيلا لإقليم الشمال الإفريقى.

وفى أثناء إلقائه كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، وذلك خلال مشاركته فى القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، تناول وزير الخارجية سامح شكرى أهمية انعقاد القمة هذا العام فى ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة تتطلب التعاون، لمواجهة التحديات الأمنية القائمة، لا سيما مع تزايد درجة تعقيدها، بما يتطلب أساليب أكثر فاعلية للتعامل معها.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الكلمة تضمنت أبرز أولويات العمل الإفريقى المشترك، لضمان توفير السلم والأمن لدول القارة، ومن بينها تضافر الجهود الإفريقية من أجل احتواء مواضع الصراع فى القارة، وإيجاد الحلول الدائمة لها، وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف وإعلاء مصلحة الشعوب، إلى جانب أهمية أن يرتكن أطراف النزاعات لمبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، والتنفيذ الأمين لتلك الحلول.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الحاجة أصبحت ملحة الآن للتعامل من منظور شامل مع التحديات والتهديدات الأمنية بالقارة، بما يتناول الأسباب الجذرية لتلك التحديات، ويتعامل مع مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل ذلك أحد أهم محاور رؤية مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية الذى يتولى الرئيس السيسى ريادته.

وحول ملاءمة البدء فى انتهاج مقاربة أكثر إيجابية وأكثر تفهما لطبيعة التفاعلات الداخلية فى دولنا الإفريقية التى تمر بمراحل انتقال سياسى، تناول بيان مصر الأوضاع بالسودان الشقيق فى ضوء ما حققه من تقدم نحو إعادة الاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية، إلى جانب الحاجة لتوفير الدعم اللازم للأشقاء فى ليبيا نحو عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة سلطة تنفيذية محايدة، بما يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها.

من جانب آخر، طالب وزير الخارجية بضرورة تعديل التشكيل الحالى لمجلس السلم والأمن الإفريقى، ليكون أكثر تمثيلا لإقليم الشمال الإفريقى.

ونقل السفير أحمد أبو زيد، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، عن الوزير شكرى قوله: «من غير المقبول أن نطالب بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل فى مجلس الأمن الدولى، فى حين يفتقد مجلسنا لهذا المفهوم».

وخلال وجوده فى العاصمة الإثيوبية أيضا، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الاتحاد الإفريقى عثمان غزالى، رئيس جمهورية القمر الاتحادية.

كما شارك وزير الخارجية فى اجتماع تشاورى مصغر، دعا إليه الرئيس السنغالى ماكى سال، حول شئون الاتحاد الإفريقى، والتحديات التى تواجه القارة حاليا، خاصة أزمة الغذاء.