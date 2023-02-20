القوى العاملة تنجح فى تسوية حقوق 340 عاملا بشركة أحذية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أشاد 340 عاملا بشركة فولجا للأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، بالدور الذى لعبته وزارة القوى العاملة فى مفاوضة جماعية ناجحة شارك فيها طرفى العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعمال"، عززت من علاقات العمل، وحصل بمقتضاها العمال على حقوقهم المشروعة.





وأكد العمال أنهم أوقفوا الاحتجاج الذى نظموه داخل الشركة بعد الاستجابة لكل مطالبهم، وقالت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين أن توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لجميع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات مستمرة من أجل التواصل المستمر مع كل مواقع العمل والإنتاج بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية،وبيئة العمل اللائقة لتحقيق مصالح طرفى الإنتاج، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وبحسب بيان الوزارة، أكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، نجاح جهود المديرية فى مفاوضة جماعية حصل بمقتضاها عمال الشركة على العلاوة الدورية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، والإجازات السنوية أو البدل النقدى، إضافة إلى استجابة صاحب العمل صرف 200 جنيه للعاملين بالشركة، بدل غلاء معيشة، وأن العمال وجهوا الشكر والتقدير للوزارة لحرصها على مصالحهم وحقوقهم المشروعة، وكذلك على دوران عجلة الإنتاج التى تأثرت بالاحتجاجات، مؤكدا أن عجلة الإنتاج تدور الآن داخل تلك الشركة التى يعمل بها عدد كبير من العمال والذين أكدوا أيضا حرصهم على المزيد من العمل كجنود للانتاج فى ظل الجمهورية الجديدة.

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