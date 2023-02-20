الأنبا إسحق يرسم 10 كهنة جدد بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماؤهم: - الشماس أسامة جرجس كاهنًا باسم القس أمونيوس، والشماس يوسف عزت كاهنًا باسم القس سيرابيون، للخدمة بالكنيسة ذاتها. - الشماس وجيه جابر كاهنًا للخدمة فى كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية مشطا، باسم القس باخوميوس. - الشماس عصام سليمان كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد باجوش بقرية سلامون، باسم القس طوبيا. - الشماس بيشوى نشأت كاهنًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية المواطين ومذبح الشهيدين مار بهنام وسارة أخته بنزلة بدير، باسم القس إبراهيم. - الشماس رومانى رزق الله كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بطما، باسم القس حزقيال. - الشماس عادل رزق كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا صموئيل بطما، باسم القس چيروم. - الشماس مينا صفوت كاهنًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بنجع قداس، باسم القس بيچول. - الشماس أمير جمال كاهنًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحرى، باسم القس ويصا. - الشماس بيشوى حشمت كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا بيشوى بنجع الحلفا، باسم القس أغسطينوس.

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