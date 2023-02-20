الوردانى يوجه رسالة لمتابعى «إنفلونسرز» النصائح الزوجية على فيسبوك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رسالة قوية لكل رجل يتابع "إنفلونسرز النصائح الزوجية" على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "سيكونوا سبب فى هدم أسرتك".





وقال خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، إن تلقى النصائح الزوجية من خلال وسائل السوشيال ميديا مثل أقراص الغلة التى يتم استخدامها فى التخص من الحياة. وِأشار إلى أن الاستخدامات التى يتم استخدام الناس لها فى وسائل التواصل الاجتماعى واضح فيها انخفاض الوعى للغاية.

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