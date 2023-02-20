قطع المياه 12 ساعة اليوم عن طلخا بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بطلخا تقسيم غنام. وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين جراء الانقطاع.

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