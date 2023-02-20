الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم

جدة - نرمين السيد - وفى السياق ذاته صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة غدا الإثنين 29 من رجب 1444هـ الموافق 20/2/2023.

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