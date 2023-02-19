القومي للفلك: العالم يسجل آلاف الزلزال يوميا.. أغلبها غير محسوسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:37 مساءً - قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم يُسجل آلاف الزلزال يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أغلب هذه الزلازل تكون غير محسوسة، وتتكرر في أماكن ثابتة كل عام.

أوضح الهادي، أن الزلزال يكون محسوسا عندما تكون قوته أكبر من 3.5 درجة وفي نطاق حدود 50 كيلو مترا، مستشهدا بزلزال تركيا الذي بلغت قوته ضعف القوة المذكورة.

وأشار إلى أن فكرة تصنيع زلزال تدميري أمر لا يمكن للبشر فعله كما يزعم البعض ممن تحدثوا عن أن زلزال تركيا كان مصطنعا، إذ يتطلب طاقة لا يحوزها البشر.

ونوه بأن هناك مناطق بعينها تنشط فيها الزلازل بشكل دائم وقوي، كما أن هناك أماكن أخرى تنعدم فيها الزلازل، وبالتالي فهو أمر عادي