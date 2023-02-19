لاتنخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:37 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تحسنا كبيرا في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد»، أن درجات الحرارة سترتفع هذا الأسبوع ما بين درجتين أو 3 درجات، لافتة إلى أن الأجواء ستكون معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في فترات النهار.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة في فترات الليل، مبينة أن الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 8 درجات مئوية مع برودة شديدة شعر بها المواطنون الفترات الماضية.

كما أكدت أن نشاط الرياح الشديد، كان سببا في انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع ستكون الأحوال الجوية مختلفة مع سطوع الشمس وهو ما يزيد الشعور بتحسن في حالة الطقس.

وأشارت إلى أن فصل الخريف يبدأ 21 مارس المقبل، ناصحة المواطنين بعد التخفيف الملابس والالتزام بارتداء الملابس الشتوية رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية خلال شهر رمضان الكريم ستكون معتدلة كذلك درجات الحرارة، لافتة إلى أنه حال حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام الشهر الفضيل لن تصل إلى درجتها في فصل الصيف.