الأعلى للآثار عن واقعة المقبرة المزيفة: ”طول ما في طماع فالنصاب بخير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:37 مساءً - عقب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل واقعة مقبرة الآثار المزيفة ببني سويف، قائلا: إن مجموعة من الأشخاص اشتبهوا في الوضع وتقدموا ببلاغ لمأمور مركز الفشن والنيابة وجهت بتشكيل لجنة من الأعلى للآثار لمعرفة ملابسات الواقعة.

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وأشار وزيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، إلى أن الوضع في المقبرة المزيفة يغري من لا يفهم في الآثار، مضيفا: "المتخصصين والأثريين يفهموا من أول نظرة أن الموضوع مزيف.. طول ما في طماع فالنصاب بخير".

ووجه رسالة إلى المواطينن، قائلا: "متمشوش وراء الدجل ولا المشعوذين"، منوها بأنه لأول مرة يتم اكتشاف بردية بأيادي مصرية خالصة، وتتحدث البردية عن كتاب الموتي