خبيرعلوم الأرض يحذر من حدوث زلزال يتسبب في انهيار سد النهضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:37 مساءً - قال الدكتور علاء النهري، أستاذ الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض إنه ثبت علميًّا وجود تأثيرات سلبية للسدود المائية في حدوث الزلازل وظهر ذلك جليًّا في زلزال تركيا، حتى إن السد العالي يتسبب في بعض الهزات الأرضية البسيطة في أسوان.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: هناك توقعات علمية بانهيار سد النهضة بسبب حدوث زلزال قوي في منطقة السد بإثيوبيا وذلك حال امتلأ بـ74 مليار متر مكعب، لأنه مقام على منطقة الأخدود العظيم وفوالق زلزالية.

وأوضح أن كمية المياه المحتجزة خلف سد النهضة تمثل ضغطًا على القشرة الأرضية بما يمثل 96 مليار طن وهذا سيؤدي إلى حدوث زلزال على الفور وانهيار السد.

وتابع:"لا بدَّ أن نكون مستعدين لهذه اللحظة في مصر والسودان لأن انهياره معناه دمار للخرطوم وأم درمان بالكامل