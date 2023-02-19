أخبار مصرية

بعد انطلاقها.. هاشتاج «الوثائقية» يتصدر الترند على موقع تويتر

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محمد بدر 2023-02-19 23:00 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

 

وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلاما وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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