بعد انطلاقها.. هاشتاج «الوثائقية» يتصدر الترند على موقع تويتر

جدة - نرمين السيد - وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلاما وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.