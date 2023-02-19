قيادى داعش الإرهابى لـ«الوثائقية»: تدربنا عسكريا فى ليبيا على يد أجانب

جدة - نرمين السيد - وأضاف قيادى داعش الإرهابى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الدرينى، على قناة الوثائقية: كان التدريب قويا يجعل من الإنسان المدنى مقاتل، فى أسرع وقت، حتى يدخل المعركة بشكل سريع.

وعرضت قناة الوثائقية، حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى فى أول حوار مع الإرهابى هيثم عبدالحميد الذى حمل اسم رشيد المصرى، عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية.

وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، وتنطلق القناة على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.