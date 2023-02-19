الوثائقية- فيلم «المصيدة الرقمية» يستعرض مخاطر تطبيقات السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وتعرض قناة الوثائقية، اليوم، فيلما وثائقيا بعنوان «المصيدة الرقمية»، ويتحدث استخدام التطبيقات الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تدفع المتابعين ومستخدمى السوشيال ميديا، على على البقاء لمدة أكبر فى الموقع.
واستعان فيلم «المصيدة الرقمية» الوثائقى، بخبراء تكنولوجيا، يتحدثون عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعى، وأنها حالة إجماع كاذبة، هدفها التظليل لأطول فترة ممكنة، وبث أخبار خادعة كاذبة، لعدد كبير من المستخدمين.
كما استعرض الفيلم، خطور تطبيقات السوشيال ميديا المنتشرة، التى تقوم بعمل فلتر للوجه من أجل التجميل، والتى تتسبب فى عملية خداع كبيرة وتزييف للواقع.
وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.
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