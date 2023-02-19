أمير حدود داعش: لم أجبر على الإدلاء بتصريحات.. ولست خبيرا بالسلفية العلمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 10:32 مساءً - قال هيثم عبد الحميد، أمير حدود داعش، إن ظهوره على القناة الوثائقية للإدلاء بتصريحات ليس إجبارا ولكنه حديث يهم الناس، متابعا: لدى رغبة كاملة أن أدلى وأستعرض التجربة وأحللها.

وأضاف أمير حدود داعش، خلال حواره مع القناة الوثائقية، أنه تعرف خلال دراسته بالجامعة على أصدقاء ودعاة صغار وزملاء وهكذا ، وفي الكلية تعرف على بعض الناس ولكن لم يكن هناك استجابة منه لهم.

وتابع أمير حدود داعش أن التيار الداعى للسلفية الجهادية هو تيارين هو تيار الإخوانى أو السلفية العلمية الذى يتبعه فوزى السعيد أو مصطفى العدوى أو أبو إسحاق الحوينى أو الشيخ محمد حسان ومحمد حسني يعقوب ، متابعا :"أنا لست خبيرا في السلفية العلمية ولكنها منهج يعتبر الطريق الحقيقى للنجاح هو اتباع سنة الله ويتبع لفهمه للسنة والقرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسلمين .