مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف أعراض تحسم الإصابة بـ فيروس ماربورج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 10:31 مساءً - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، تفاصيل جديدة بشأن فيروس ماربورج.

txtعوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى اليبلد، مساء اليوم الأحد، إن علاج فيروس ماربورج للأعراض والمضاعفات التي تظهر على الحالات فقط، مضيفا أن عدوى الفيروس تنتقل عن طريق اللمس والتنفس.

أهم أعراض فيروس ماربورج

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، أن الالتهاب في الحلق، وتكسير في العظام من أعراض الإصابة بالفيروس، والسخونية و السعال من أهم أعراض فيروس ماربورج.