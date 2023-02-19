الأربعاء.. الوثائقية تعرض فيلما تسجيليا عن هتلر

جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة الوثائقية، عن موعد عرض فيلم تسجيلى عن المستشار الألمانى النازى "هتلر" يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء، والذى جاء تحت عنوان "هتلر كما لم تشاهده من قبل".





هذا، وانطلقت منذ قليل، قناة الوثائقية، وتعرض حاليا الفيلم الوثائقى "أدهم الشرقاوى"، بطل السيرة الشعبية المصرية، وحقيقة قصته، بين المجرم والبطل. وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

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