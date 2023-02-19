وزير الصحة يدعم مستشفيات الشرقية بماكينات كلى وأجهزة أشعة وتجهيزات طبية

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضخ مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بأسطول من التجهيزات الطبية وغير الطبية، تشمل ماكينات للكلى الصناعى، وأجهزة تنفس صناعى، وأجهزة أشعة متنقلة، وأجهزة سونار، وأجهزة استشعار قياس نبض الجنين، وأسرة، وغير ذلك من الأثاث غير الطبى، لتعزيز جوده الخدمات الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى دعم عدد من الوحدات والمراكز الطبية بمركز ومدينة الحسينية بتجهيزات طبية وغير طبية، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ويأتى ذلك بعد زيارة وزير الصحة والسكان، لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وعقد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا عقب الانتهاء من الزيارة التى تمت قبل أسبوعين من الآن، وتم عرض الخريطة الصحية بالمحافظة، ودراسة الوضع الصحى بها، ووعد وزير الصحة بتطوير عدد من مستشفيات الصحة خلال الفترة القادمة، منها مستشفيات "أبو كبير، أبو حماد" مع رفع كفاءة مستشفيات "فاقوس، الحسينية، الزقازيق العام"، مكلفاً الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، بسرعة تنفيذ ذلك، وهو ما تم ترجمته اليوم على أرض الواقع.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وغير الطبية بالريف المصرى.

أصدر وكيل وزارة الصحة بالشرقية تعليماته لمديرى المستشفيات، ومديرى الإدارات الصحية التى تم دعمها من قبل الوزير، بإرسال أمناء المخازن والسيارات لاستلام هذه الأجهزة والتجهيزات فور وصولها مساء اليوم، مع التنبيه عليهم بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة ودخولها الخدمة الطبية مباشرة، وذلك لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.

ويتقدم الدكتور هشام مسعود بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة من حيث رفع كفاءة المنشآت الطبية ودعمها بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.