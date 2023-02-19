جدة - نرمين السيد - هذا، وانطلقت منذ قليل، قناة الوثائقية، وعرضت الفيلم الوثائقى "أدهم الشرقاوى"، عن بطل السيرة الشعبية المصرية، وحقيقة قصته بين الإجرام والبطولة.
وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوثائقية تعرض فيلما بعنوان «المصيدة الرقمية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.