شكرى يلقى كلمة مصر حول إصلاح مجلس الأمن بجلسة رؤساء الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وكشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية رحب فى بداية كلمته بالجهد الذى تقوم به لجنة العشرة تحت قيادة الرئيس "جوليوس مادا بيو"، والتى تعكس الاهتمام بتحقيق تقدم يسهم فى تعزيز تمثيل القارة الإفريقية فى المحفل الأممى، ويعالج الظلم التاريخى الواقع عليها.

واستطرد المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية ذكر فى كلمته أن بعض الصياغات المستحدثة قد زادت بدون قصد من الشواغل المتعلقة بالانخراط بشكل أكثر فاعلية فى مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، ودون وجود ضمانات واضحة للحفاظ على الموقف الإفريقى.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن سامح شكرى أكد فى نهاية كلمته على ضرورة استمرار التمسك بتوافق أوزولينى وإعلان سرت باعتبارهما يمثلان الموقف الإفريقى الجامع، ومن ثم يُرى أن الوقت الراهن إنما يقتضى أكثر من أى وقت مضى التشبث بما يمثله هذا التوافق من تضامن فيما بين دول القارة.

وأعرب وزير الخارجية عن أهمية أن تنأى الدول الإفريقية بنفسها عن محاولات شق الصف من قبل أطراف تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الحقوق الإفريقية.