قيادى داعش الإرهابى لـ«الوثائقية»: سافرت إلى ليبيا من خلال صديق مقرب لى

جدة - نرمين السيد - قال أحد قيادى داعش الإرهابى، هيثم عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الدرينى، على قناة الوثائقية، إنه سافر إلى ليبيا من خلال صديق مقرب له، والذى شارك أغلب أفكاره، حيث كان أكثر حركيه منه، وشارك فيما ما يسمى بجمعة التحرير، والتى كانت أيام الثورة، وهو منفتح بعض الشيء على بقية التيارات السياسية والإسلامية.





وأضاف قيادى داعش الإرهابى، أن مجموعته الإرهابية لم يكونوا منفتحين إلا فكريا، حيث إننا لم نكن ننتمى للقاعدة ولا لأى تنظيم آخر فى وقتها، فقط كنا ننتمى لأفكارنا التى كنا عليها سواء بالقراءة أو عن طريق الإنترنت. عرضت قناة الوثائقية، حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى فى أول حوار مع الإرهابى هيثم عبدالحميد الذى حمل اسم رشيد المصرى، عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية. وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، وتنطلق القناة على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

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