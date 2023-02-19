الوثائقية.. قيادى داعشى: ليس بالضرورة أن يتحول كل سلفى علمى للجهادية

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالحميد: "ليس بالضرورة أن يتحول كل سلفى علمى للسلفية الجهادية". وعرضت قناة "الوثائقية" حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى، فى أول حوار مع الإرهابى هيثم عبدالحميد الذى حمل اسم رشيد المصرى، عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية. وانطلقت منذ قليل قناة "الوثائقية" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفيلم "أدهم الشرقاوى" وحوار مع أمير داعش السابق.

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