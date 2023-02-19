قيادى داعش يعترف لـ«الوثائقية»: التنظيم به خليط من السلفيين والاشتراكيين

جدة - نرمين السيد - قال أحد قيادى داعش الإرهابى، هيثم عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الدرينى، على قناة الوثائقية، إن التنظيم الإرهابى به خليط من الإخوان والسلفيين والاشتراكيين الثوريين، والذين انضموا للتنظيم حديثا.





عرضت قناة الوثائقية، حلقة خاصة قدمها الإعلامى أحمد الدرينى فى أول حوار مع الإرهابى هيثم عبدالحميد الذى حمل اسم (رشيد المصرى) عقب انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد إبدائه الرغبة فى سرد تجربته للانضمام للتنظيمات الإرهابية. وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

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