الوثائقية: أدهم الشرقاوى نشأ مدللا وكان يتحدث الإنجليزية واليونانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفت خلال حديثه فى الفيلم الوثائقى عن حياة "أدهم الشرقاوى"، أن أدهم كان يتقن الإنجليزية واليونانية.

فيما تحدثت دينا الرفاعى حفيدة السيوى، أن روى عن أدهم الشرقاوى أنه كان مدللًا وسط عائلته وكان له حوادث عنف فى صغره.

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