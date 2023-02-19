الإثنين.. الوثائقية تعرض فيلم «ألوان حقيقية»

جدة - نرمين السيد - ويستعرض الفيلم تجارب الشباب المشارك فى النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم، التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

هذا، وانطلقت منذ قليل، قناة الوثائقية، وعرضت الفيلم الوثائقى "أدهم الشرقاوى"، عن بطل السيرة الشعبية المصرية، وحقيقة قصته بين الإجرام والبطولة.

وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.