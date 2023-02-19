لبنى عسل تشيد بانطلاق القناة الوثائقية: أعمال توثق التاريخ الإنسانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 09:30 مساءً - أشادت الإعلامية لبنى عسل، على انطلاق القناة الوثائقية اليوم الأحد، مضيفة: "القناة الوثائقية حاجة مختلفة تقدم أعمال توثق لأحداث ومحطات مهمة فى التاريخ الإنسانى.. والعمل الوثائقى يحتاج جهد وكتابة وأرشيف وتسجيلات قديمة ونادرة".

وأضافت خلال برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة،: "وأول انطلاق هيكون حوار مع رشيد المصري أمير داعش عشان نعرف إزاى يتم غسيل المخ.. القناة تأرخ وتسجل التاريخ المصري والعربي بانفردات نادرة حول العالم وتقديم أعمال محترمة وإبرازه للعلم العربي والعالم كله.. والدولة المصرية تقوم على بناء الوعى وما تقوم به المتحدة فى توثيق تاريخنا دون تحريف وتعتبر القناة إضافة مهمة لمصر".

وتابعت : "قناة الإخبارية وتعتبر أهميتها من البعد الإقليمى والمنطقة العربية ومصر من ثقلها فى المنطقة يعكس على المشهد العربي ويكون لها مراسلين فى عواصم العالم وهذا الخبر مشهد مهم يضاف للإعلام المصري والعربية".

وبدأت منذ قليل، انطلاق قناة الوثائقية، والمهتمة ببث أبرز وأهم الأفلام الوثائقية، بالسلام الوطنى.

وتتناول الأفلام الوثائقية والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديد للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق "البرومو" لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة.

تردد قناة الوثائقية الجديدة:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين بسلاح هناك".

وذكر البرومو، بأن أدهم الشرقاوي "رجل نال قسط من التعليم وابن ناس.. وتعلم لغتين.. ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء.. وكان بطل المقاومة الشعبية"، مضيفا: "شخص سيكوباتي.. إزاي يكون أدهم الشرقاوي مجرم والرئيس جمال عبد الناصر يطلب إن ملحمة أدهم الشرقاوي تتعمل، هل هو عاوز يرسخ في وجدان الشعب المصري إن في مجرم خارج من جوانا يعني".

بينما تابع الفيلم الوثائقي: "العنف الفردي المدفوع بالثأر بيحول لنوع من العنف الجماعي.. أدهم الشرقاوي قاتل مأجور".