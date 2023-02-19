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القناة الوثائقية تعرض فيما وثائقيا عن حياة أدهم الشرقاوى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 09:30 مساءً - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا عن أدهم الشرقاوى، يكشف تفاصيل حياة آدهم الشرقاوى، حيث عرض الفيلم الوثائقى آراء أقارب أدهم الشرقاوى، الذين تحدثوا عن أنه كان مناضلا ضد الاحتلال الإنجليزى.

 

كما عرض الفيلم الوثائقى أيضا، آراء عدد من الخبراء الذين كشفوا أنه يقطع الطرقات ويقتل الأبرياء ويفرض الإتاوات وأنه لا ينزلق من أرضية وطنية، وكان يقتل من أجل القتل.

 

وذكر الفيلم الوثائقى أن الكثيرين أكدوا أن أدهم الشرقاوى كان ينحاز للفلاحين، وعاقب متضهطديه بقسوة، وبث الرعب في قلب الاحتلال وأعوانه من العمد والأقطاعيين، وكان لقاؤه أسوأ كوابيسهم.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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