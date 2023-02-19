جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، قناة الوثائقية، لتكون أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة وثائقية مصرية.



جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، قناة الوثائقية، لتكون أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأول قناة وثائقية مصرية. وبدأت الوثائقية بثها المباشر بالسلام الجمهوري وأعلام مصر. وتشكل قناة "الوثائقية" إضافة جديدة للإعلام المصرى، وأيضا للسينمائيين الذين يبحثون عن فرصة لعرض أفلامهم الوثائقية. يمكنك تحميل القناة الوثائقية المصرية من خلال ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على التردد التالى: تردد القناة: 12303. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقى. ويقدم دوت الخليج تغطية مباشرة لحظة بلحظة عن قناة الوثائقية: انطلاق قناة الوثائقية «بث مباشر»

«الوثائقية» تبدأ بثها بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تفاصيل خريطة اليوم الأول لقناة الوثائقية بدء عرض فيلم «أدهم الشرقاوى» على شاشة «الوثائقية» (بث مباشر) لقاء أمير الحدود السورية بـ"داعش" على الوثائقية الساعة التاسعة لأول مرة فى الوطن العربى.. «صديقى الدب» على شاشة الوثائقية الوثائقية- باحث فى التاريخ المعاصر: أدهم الشرقاوى لم يكن ثائرا وطنيا مصطفى عبيد لـ«الوثائقية»: آدهم الشرقاوى بطلًا وطنيًا الوثائقية.. دينا الرفاعى: أدهم الشرقاوى «أهله كانوا كويسين» لكنه كان مدللا أحد أفراد عائلة أدهم الشرقاوى: كان يقف ضد ظلم الاحتلال البريطانى الوثائقية.. محاضر بجامعة أمريكية يوضح سر نفى عم أدهم الشرقاوى للواحات الوثائقية- ماجد الشرقاوى: «أدهم» كان يأخد الأموال من أعمامه لمساعدة الفقراء الوثائقية- طه محمد رشدى: جمال عبدالناصر طلب تجسيد ملحمة أدهم الشرقاوى الوثائقية- أستاذ تاريخ: يجب على أسرة أدهم الشرقاوى تدعيم أقاويلها بالأدلة الوثائقية- حفيد أحد أصدقاء أدهم الشرقاوى: هتف فى صغره ضد سقوط السلطان حسين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. انطلاق قناة الوثائقية (تغطية لحظة بلحظة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.