الوثائقية- أستاذ تاريخ: يجب على أسرة أدهم الشرقاوى تدعيم أقاويلها بالأدلة

جدة - نرمين السيد - قال دكتور عمرو منير، أستاذ التاريخ فى جامعة جنوب الوادى، خلال فيلم أدهم الشرقاوى، المذاع على قناة الوثائقية، إنه يجب على أسرة أدهم الشرقاوى أنها تدعم أقاويلها بالوثائق والأدلة التى تثبت وطنية وبراءة أدهم الشرقاوى.





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