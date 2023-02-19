الوثائقية- حفيد أحد أصدقاء أدهم الشرقاوى: هتف فى صغره ضد سقوط السلطان حسين

جدة - نرمين السيد - قال دكتور وليد فليفل، حفيد أحد المتعاونين مع أدهم الشرقاوى، خلال فيلم أدهم الشرقاوى، المذاع على قناة الوثائقية، إن الشرقاوى هتف أمام زملائه الأطفال بسقوط السلطان حسين، عميل الإنجليز، من مقر إدارة المدرسة، حتى كادت المدرسة أن تفصله، لول تدخل عمه عبد المجيد بك الشرقاوى.





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