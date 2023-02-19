وزير التعليم يوجه بتفعيل مجموعات للدعم وجذب الطلاب للمدارس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بمقر ديوان عام محافظة البحيرة، لمناقشة تفعيل الآليات التى تحافظ على انضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، ويوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.





جاء هذا على هامش زيارةوزير التربية والتعليم، محافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات، اليوم الأحد، بمرافقة هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى، موضحًا أنها تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وناقش الوزير مع مديرى الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، مشددًا على أهمية مراعاة أعداد الطلاب فى تلك المجموعات، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الإلتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى وانضباط سير الدراسة، لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.

ووجه الوزير بالاهتمام بتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسى الحالى، والاهتمام بمبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب ورعايتها بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، وإعداد مديرى المديريات التعليمية تقرير أسبوعى لكافة الأنشطة التى تمارس فى المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.

وبالنسبة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، أشار الوزير إلى أن المعلمين الناجحين سيتم تعيينهم بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، مشددًا على الانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وفى نهاية الاجتماع، قدم مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة درع المديرية للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية.