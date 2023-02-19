الساعة 11 مساء.. الوثائقية تعرض فيلما عن المسرح القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 08:30 مساءً - تعرض القناة الوثائقية فيلما تحت عنوان " المسرح القومى "، وذلك الساعة الحادية عشر مساء، في أولى أيام انطلاق القناة.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديد للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق "البرومو" لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة.

تردد قناة الوثائقية الجديدة:

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي / H.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين بسلاح هناك".

وذكر البرومو، بأن أدهم الشرقاوي "رجل نال قسط من التعليم وابن ناس.. وتعلم لغتين.. ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء.. وكان بطل المقاومة الشعبية".

وبخلاف الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمت سابقا، يستعرض هذا الفيلم الوثائقي حقائق ومفاجآت تُكشف لأول مرة، وهو جزء من مهمة القناة التى ستروى من خلال أفلامها جانبًا مهما من التاريخ غير المطروق، وإكمال الحكاية التاريخية غير المروية بجهود بحثة، وأرشيفية، وفنية نوعية.