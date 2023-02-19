الإعلامى يسرى الفخرانى عن القناة الوثائقية: بالنجاح الكبير إن شاء الله

جدة - نرمين السيد - أشاد الإعلامى يسرى الفخرانى، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول قناة وثائقية مصرية، وشدد على دعمه الكبير للقائمين عليها قائلًا قبل انطلاقها بساعة على صفحته الرسمية بـ "الفيسبوم:"بالنجاح الكبير إن شاء الله".





ويستعرض "دوت الخليج" لجميع قرائه ومتابعيه خلال السطور التالية تردد القناة الوثائقية. القناة الوثائقية 2023 أول قناة وثائقية من نوعها فى مصر، هى أحدث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تردد القناة الوثائقية 2023 القمر الصناعى.. نايل سات. تردد القناة الوثائقية.. 12303. معدل الترميز.. 27500. استقطاب.. أفقى. بث مباشر لقناة الوثائقية 2023 الجدير بالذكر أن الإعلامى أحمد الدرينى هو من يترأس قطاع الإنتاج الوثائقى فى الشركة المتحدة، بينما الإعلامى شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية.

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