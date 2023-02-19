جدة - نرمين السيد - قال أيمن عثمان، باحث فى التاريخ المعاصر، خلال فيلم أدهم الشرقاوى، المذاع على قناة الوثائقية، إن الشرقاوى كان مجرما وقاتلا، وقاطع طريق، ولم يكن فى يوم من الأيام ثائرا وطنيا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث فى التاريخ المعاصر: أدهم الشرقاوى لم يكن ثائرا وطنيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.