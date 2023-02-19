محافظ الوادى الجديد: إعادة توزيع الخريطة السكانية يحقق التوازن والعدالة

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن قضايا السكان لا تقتصر على تنظيم السكان بل تشمل إعادة توزيع الخريطة السكانية لتحقيق التوازن والعدالة، لافتا إلى الحرص على إيضاح مُقومات الجذب التى تمتلكها المحافظة وخُطّة الجذب التى تنتهجها.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأحد، باللجنة التنسيقية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الذى تنظّمه الجمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون فى تنفيذ الأنشطة الشبابية فى المحافظة لنشر الوعى بمختلف القضايا السكانية، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية، والوفد المرافق له، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية المعنية. وأكّد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن اللجنة تستهدف التوعية بقضايا السكان المختلفة، وذلك من خلال حملات وأنشطة تستهدف الشباب، بالشراكة بين الجمعية والجهات المعنية.

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