«الوثائقية» تبدأ بثها بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية

جدة - نرمين السيد - وتنطلق قناة الوثائقية على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H. وتذيع قناة الوثائقية، بعد قليل، فيلما وثائقيا عن أدهم الشرقاوى، يليه حوار الإعلامى أحمد الدرينى، مع أمير حدود داعش.

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