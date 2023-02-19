تفاصيل خريطة اليوم الأول لقناة الوثائقية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت قناة الوثائقية، فى افتتاحية بثها، عقب السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، برامج اليوم.
وتتضمن خريطة اليوم الأول:
حوار أمير داعش فى تمام الساعة التاسعة مساء.
يليه فيلم المصيدة الرقمية فى تمام الساعة العاشرة مساء.
ثم المسرح القومى فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
وتعد أول قناة وثائقية مصرية، يتم إطلاقها لتروى القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التى شهدتها مصر، بمختلف المجالات، سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية، وتعرض أفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى إنتاجات حاصلة على جوائز.
وتأتى هذه الخطوة إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قررت تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.
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