أرقام مهمة.. الصعيد على خريطة التنمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد «دوت الخليج»، فى الإنفوجراف التالى، أبرز الاستثمارات ومشاريع التنمية، فى محافظات صعيد مصر: كما وصل حجم الاستثمارات فى الصعيد، على مدى 7 سنوات، 1.5 تريليون جنيه، حيث انتهت من تنفيذ 8 محاور من أصل 22 محورا، كما يجرى حاليا تنفيذ 14 محورا جديدا لخدمة المواطنين.

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